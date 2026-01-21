Demoraron a tres personas que intentaban usurpar un terreno

En la jornada de ayer 20-01-26, efectivos policiales de la División Canes y de la Comisaría décimo séptima urbana, cuando encontrándose realizando recorridas en prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, intervinieron y evitaron una presunta usurpación, siendo demorados tres personas, una de ellas con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron los citados
policías, cuando personal de la División Canes advirtieron que varias personas
intentaban usurpar un terreno, ante lo cual intervinieron y solicitaron
colaboración de sus pares de la Comisaría 17° urbana, quienes una vez en el
lugar procedieron a la demora de una mujer y dos hombres –uno de ellos menor de
edad-, en cuanto al mayor, registraba antecedentes policiales.
Las personas demoradas fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los trámites de cada caso.