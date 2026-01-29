Demoraron a un joven tras un hecho delictivo

En horas de la mañana de ayer 28-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Novena urbana, logró la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien sería el presunto autor de un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado recientemente.
El procedimiento, lo concretaron alrededor de
las 07:30 horas luego de ser alertados por una persona quien manifestó que un
sujeto habría ingresado a su domicilio sustrayéndole elementos; es por ello,
que de forma inmediata dieron inicio a tareas investigativas e intensas
recorridas, logrando de esta manera por inmediaciones de calles general Paz y
Reconquista identificar y aprehender al presunto autor -un mayor de 25 años de
edad-.
Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.