jueves, 29 de enero de 2026

Demoraron a un joven tras un hecho delictivo

En horas de la mañana de ayer 28-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Novena urbana, logró la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien sería el presunto autor de un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado recientemente.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 07:30 horas luego de ser alertados por una persona quien manifestó que un sujeto habría ingresado a su domicilio sustrayéndole elementos; es por ello, que de forma inmediata dieron inicio a tareas investigativas e intensas recorridas, logrando de esta manera por inmediaciones de calles general Paz y Reconquista identificar y aprehender al presunto autor -un mayor de 25 años de edad-.

Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.