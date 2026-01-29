Demoraron a varias personas tras un desorden y secuestraron una bicicleta de dudosa procedencia

Cerca del mediodía de ayer 28-01-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban recorridas de prevención, fueron alertados que por calles Callao y Hortensio Quijano se hallaban dos personas ocasionando disturbios en la vía pública.
Es por ello, que de forma inmediata los
uniformados se dirigieron hasta el lugar donde efectivamente se encontraban
estas personas quienes al intentar ser identificadas se pusieron agresivos
hacia el personal, intentando evitar su demora, pero tras un excelente trabajo
realizado fueron identificado y demorados, tratándose de dos mayores de edad.
Así también, en poder de los mismos secuestraron una bicicleta -marca SLP- de dudosa procedencia, por lo que junto a ambos demorados fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Séptima, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.