Detienen a un hombre por violencia de género

En la jornada del 03-01-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo novena urbana, dando cumplimiento de un oficio judicial, luego de diversos trabajos de investigación, lograron localizar y detener a un sujeto, quien se hallaría presuntamente vinculado en un hecho por supuesta violencia de género.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, ante el requerimiento judicial, de forma inmediata realizaron
diversas labores investigativas que posibilitó localizar y detener a un hombre
de 38 años de edad, el mismo se hallaría vinculado en un legajo de
investigación judicial por supuesta “lesiones
Leves Calificadas por Haberse cometido contra una Mujer mediando Violencia de
Género y Daño”.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.