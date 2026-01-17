Detienen a un sujeto con pedido de captura

El
procedimiento lo concretaron los citados policías, tras un pedido de
colaboración realizado por sus pares de la Policía de Buenos Aires ya que los
mismos estimaban que este sujeto podría estar oculto en nuestra provincia tras
participar de un homicidio días atras.
Es así,
que desde el día de ayer montaron un amplio operativo que incluía personal
policial de civil, quienes lograron ayer cerca de las 10.00hs., localizar en la
zona de terminal de nuestra capital (avenida Maipú y Aconcagua), luego de
realizar una inspección en los micros de larga distancia, finalmente lograron
localizar a este sujeto de apellido Gómez (49) domiciliado en la el Partido de
Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.
Por lo que fue puesto a disposición de la Justicia y posteriormente sería trasladado a la Provincia de Buenos Aires, destacándose este eficaz accionar de la de la Dirección de investigación Criminal en su detención en colaboración con sus pares de la Policía de Buenos Aires, puesto que este hecho tomo trascendencia nacional en los medios de comunicación. Mientras tanto se prosiguen con las diligencias de rigor correspondientes.