Día del Reportero Gráfico: Por qué se conmemora hoy y quién fue José Luis Cabezas

El asesinato del fotógrafo es recordado en la actualidad como un emblema de lucha por la libertad de expresión en el país
El Día del Reportero Gráfico se
celebra en la Argentina cada 25 de enero, con el fin de recordar el crimen de
José Luis Cabezas, que fue asesinado un día como hoy, pero de 1997. Él logró
una de las fotografías más buscadas de la década del 90: el retrato del
empresario Alfredo Yabrán. Esta imagen desencadenó uno de los hitos más
lamentables en contra de la libertad de prensa del país.
En Corrientes los colegas de
distintos medios, lo recordaron con mucha tristeza.
Un especial reconocimiento a todos los fotógrafos en su Día en especial al plantel del Diario El Litoral.