Dos demorados en diferentes procedimientos, uno tiene antecedentes policiales

El primer procedimiento fue
realizado en la víspera, siendo las 16:30 horas aproximadamente, cuando
hallándose por calles Hortensio Quijano y Amazonas, divisaron e identificaron a
un hombre mayor de edad, quien observaba el interior de los vehículos estacionados
y al no saber justificar su presencia ni accionar en el lugar, fue demorado.
De igual forma, en la madrugada
de hoy 25-01-26, encontrándose por Avenida Cuarto Centenario y calle Cabeza de
Vaca, identificaron a un hombre mayor de edad, el cual merodeaba el lugar sin
poder justiciarlo, por ello, se procedió a su demora, además, tras las primeras
averiguaciones, el mismo resultó poseer antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.