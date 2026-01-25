domingo, 25 de enero de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos, uno tiene antecedentes policiales

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a dos hombres por merodeo.

El primer procedimiento fue realizado en la víspera, siendo las 16:30 horas aproximadamente, cuando hallándose por calles Hortensio Quijano y Amazonas, divisaron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien observaba el interior de los vehículos estacionados y al no saber justificar su presencia ni accionar en el lugar, fue demorado.

De igual forma, en la madrugada de hoy 25-01-26, encontrándose por Avenida Cuarto Centenario y calle Cabeza de Vaca, identificaron a un hombre mayor de edad, el cual merodeaba el lugar sin poder justiciarlo, por ello, se procedió a su demora, además, tras las primeras averiguaciones, el mismo resultó poseer antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.