miércoles, 7 de enero de 2026

Duro golpe contra el abigeato: La Policía recuperó 81 animales robados recientemente

En la jornada de ayer, personal Policial de la Comisaria de La Cruz junto con personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de  Alvear, durante un control de rutina  sobre la Ruta Provincial Nº 114 y calle vecinal del paraje Rincón Poi, en localidad de La Cruz, donde detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz modelo 1114, que transportaba hacienda. La cual tras el control se terminó detectando 20 animales con anormalidades de todo tipo que el conductor no supo acreditar el origen de estos animales.

Esta situación abrió una importante investigación para determinar el origen de estos animales que sin duda estarían vinculados a otros hechos delictivos, por lo que con la colaboración de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz y por disposición de la Fiscalía en turno, derivo a una serie de allanamientos en diversos establecimientos rurales cercanos y que dejó como saldo el secuestro de 61 animales vacunos más  (sin marcas acreditadas y otras con marcas irregulares), que sumados a los primeros 20 darían un total de 81 animales. 

Por esta razón procedieron a la detención del propietario de un establecimiento rural por esta seria de irregularidades en esa gran cantidad de animales que estarían vinculados a diversos hechos de abigeato.

Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado hasta Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz donde se continúan con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.