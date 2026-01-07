Duro golpe contra el abigeato: La Policía recuperó 81 animales robados recientemente

Esta situación abrió una importante investigación
para determinar el origen de estos animales que sin duda estarían vinculados a
otros hechos delictivos, por lo que con la colaboración de la Unidad Especial
de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz y por disposición de la Fiscalía en
turno, derivo a una serie de allanamientos en diversos establecimientos rurales
cercanos y que dejó como saldo el secuestro de 61 animales vacunos más (sin marcas acreditadas y otras con marcas
irregulares), que sumados a los primeros 20 darían un total de 81
animales.
Por esta razón procedieron a la detención del
propietario de un establecimiento rural por esta seria de irregularidades en
esa gran cantidad de animales que estarían vinculados a diversos hechos de
abigeato.
Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado
hasta Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz donde se
continúan con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal
interviniente.