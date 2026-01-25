domingo, 25 de enero de 2026

Emotivo acto en el Día del Policía de Corrientes caído en cumplimiento del deber

EN LA JEFATURA DE POLICÍA 

En la mañana de hoy 25-01-26, en el Hall de acceso a la Jefatura de Policía se desarrolló un emotivo acto al recordarse en su día a los integrantes de la Policía de Corrientes caídos en cumplimiento del deber.

El acto recordatorio estuvo encabezado por la subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el subsecretario de Seguridad ciudadana Dr. Oscar Martínez, el subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval y directores generales integrantes de la plana mayor que rindieron un sentido homenaje a los 216 mártires que ofrendaron sus vidas en defensa de los ideales del servicio a la comunidad.

El capellán de la institución presbítero Guillermo Danuzzo hizo una invocación religiosa frente a las placas que recuerdan el nombre de cada uno de ellos. Además, al pie del espacio reservado en memoria de los caídos, se depositó una ofrenda floral.

También participaron oficiales superiores y personal subalterno del área Capital, en representación de sus pares de cada rincón de la Provincia.