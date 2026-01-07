Empedrado: Dos muertos tras vuelco e incendio de un vehículo en Ruta 12

En horas de la mañana de hoy 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Empedrado, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N°12 km 973 –arroyo González-, por causas y circunstancias que se tratan de establecer se habría producido el despiste, vuelco e incendio de un vehículo, que dejó como saldo, dos personas fallecidas.
Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro
tuvo como protagonista a un vehículo tipo utilitario, en el que circulaban dos
hombres mayores de edad, a consecuencia de ello, estas personas lamentablemente
habrían fallecido en el lugar.
Al respecto, en el lugar se realizan las distintas diligencias que corresponden, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponden.