Empedrado: Joven grave tras caer de su moto en Ruta Nacional 12

En la noche del miércoles 14-01-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Empedrado tomaron conocimiento que por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del km 980 aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta habría perdido el control del rodado, lo que produjo su caída a la cinta asfáltica, resultando con lesiones graves.
Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 20:00 horas y tuvo como
protagonista a una motocicleta -marca Honda Biz- conducida por un joven – de 21
años de edad-, quien a raíz del siniestro fue trasladado hasta el Hospital
Escuela de nuestra ciudad, donde tras ser examinado se determinó que poseía
lesiones de carácter graves.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno.