jueves, 22 de enero de 2026

En diferentes procedimientos demoran a tres personas por merodeo

En la madrugada de ayer 21-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres de ellas por merodeo.

El primer procedimiento se realizo alrededor de las 02:00 horas, cuando encontrándose por calles Igarzabal y Argentina, divisaron e identificaron a un joven de 24 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona, causando intranquilidad en la zona, siendo posteriormente demorado.

Por último, hallándose por calles Gato y Macha e Igarzabal, identificaron a dos jóvenes, uno menor y otro mayor de edad, quienes se encontraban merodeando, visualizando el interior de los vehículos estacionados y al no poder justificar su presencia ni accionar, fueron demorados.

Los jóvenes fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites en cada caso.