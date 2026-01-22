En diferentes procedimientos demoran a tres personas por merodeo

El primer procedimiento se realizo alrededor
de las 02:00 horas, cuando encontrándose por calles Igarzabal y Argentina,
divisaron e identificaron a un joven de 24 años de edad, quien se encontraba
observando detenidamente los domicilios de la zona, causando intranquilidad en
la zona, siendo posteriormente demorado.
Por último, hallándose por calles Gato y Macha
e Igarzabal, identificaron a dos jóvenes, uno menor y otro mayor de edad,
quienes se encontraban merodeando, visualizando el interior de los vehículos
estacionados y al no poder justificar su presencia ni accionar, fueron
demorados.
Los jóvenes fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites en cada caso.