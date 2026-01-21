miércoles, 21 de enero de 2026

En operativos de prevención demoran a una mujer por merodeo

En la mañana de ayer 20-01-26, efectivos policiales del Comando Patrulla, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, demoraron a una mujer que se encontraba merodeando.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 05:00 horas, cuando los efectivos se hallaban por Avenida Cazadores Correntinos y calle Francia, donde divisaron a una mujer observando detenidamente los domicilios de la zona, siendo identificada de 39 años de edad y no saber justificar su presencia ni accionar, fue demorada.

Al respecto, fue trasladada a la Comisaría 8va. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.