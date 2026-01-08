Exitoso operativo policial durante las festividades por el Gauchito Gil en Mercedes

Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes destacan que el dispositivo especial de Seguridad implementado con motivo de las festividades en honor al Gaucho Gil, continúa desarrollándose conforme a lo planificado y sin registrarse hasta el momento novedades de interés en materia de seguridad.
El presente operativo se despliega desde días previos al 8 de enero “festividad del Gaucho Gil” y abarca no solo el santuario principal ubicado sobre Ruta Nacional Nº 123, en jurisdicción de la ciudad de Mercedes – Ctes., sino también los distintos santuarios y lugares de celebración distribuidos a lo largo del territorio provincial.
De acuerdo a estimaciones realizadas por los organismos intervinientes, más de 300.000 personas han pasado por el predio y zonas aledañas durante las jornadas centrales de celebración, generando un importante movimiento vehicular y de peatones en la zona.
Para el desarrollo del dispositivo se afectó un total aproximado de 450 efectivos policiales, pertenecientes a diversas Direcciones Generales y unidades operativas, además de un importante número de móviles policiales distribuidos estratégicamente en los accesos, rutas y puntos de mayor concentración de fieles.
El plan de seguridad integral comprende tareas de prevención, control, regulación del tránsito, recorridas y presencia policial permanente, con la finalidad de evitar incidentes, preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de las actividades religiosas y culturales.
Hasta este momento, y pese a la masiva concurrencia de devotos y personas que circulan por el lugar, el dispositivo se viene desarrollando con total normalidad, no registrándose hechos de trascendencia vinculados a la seguridad ciudadana o a la alteración del orden público.