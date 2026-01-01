Exitoso operativo policial durante los festejos por Año Nuevo

La Policía de Corrientes destaca el positivo resultado del dispositivo especial de seguridad implementado con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, el cual permitió el normal desarrollo de los festejos en toda la provincia.
Como cada año, se desplegó un operativo integral de prevención y seguridad, reforzando la presencia policial en la vía pública y complementando las tareas con un monitoreo permanente a través del Sistema Integral de Emergencias 911, mediante cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la ciudad Capital. En tanto, en el interior provincial, el dispositivo fue implementado en cada localidad a través de sus respectivas Comisarías, bajo la supervisión de las siete Unidades Regionales.
En relación al plan especial de prevención y seguridad instrumentado, no se registraron novedades de relevancia, desarrollándose los festejos con total normalidad tanto en el área capital como en el interior de la provincia.
Al momento del inicio del despliegue del operativo estuvieron presentes el Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval; directores generales integrantes del Estado Mayor Policial, entre otras autoridades de la fuerza.
Cabe destacar que la Policía de Corrientes, a través de sus distintos organismos, instrumentó un dispositivo especial de seguridad no solo para los festejos de fin de año, sino también para las actividades turísticas desarrolladas en distintos puntos del territorio provincial.
En este marco, se resalta la activa labor de prevención y seguridad desplegada por el personal policial, así como el buen comportamiento de la ciudadanía en general.