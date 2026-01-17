Exitoso operativo policial en la Primera Noche del Festival Nacional del Chamamé

El
servicio, dio inicio a las 20:30 horas y el dispositivo de seguridad estuvo
bajo la supervisión del señor jefe de la Policía de Corrientes Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon,
Sub Jefe de Policía Comisario General Walter Aceval y contó con la afectación
de efectivos policiales de distintas áreas en calidad de policía adicional;
tanto dentro del predio como en las inmediaciones, colaborando para ello el
sistema integral de seguridad (S.I.S) 911 y personal de la Dirección de Drones mediante
la utilización de elementos tecnológicos para el mejor desempeño del plan de
seguridad implementado en la oportunidad.
Durante toda la noche, respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, el evento se desarrolló normalmente, finalizando alrededor de las 04:00 horas, sin mayores inconvenientes en materia de seguridad.