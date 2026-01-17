sábado, 17 de enero de 2026

Exitoso operativo policial en la Primera Noche del Festival Nacional del Chamamé

En el Marco del dispositivo especial de seguridad diagramado y dispuesto desde el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaria de Seguridad y Jefatura de la Policía Corrientes con motivo de la realización de la "35º Fiesta Nacional del Chamamé, 21º del Mercosur y 5º Celebración Mundial”, e implementado en la primera noche, ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de seguridad.

El servicio, dio inicio a las 20:30 horas y el dispositivo de seguridad estuvo bajo la supervisión del señor jefe de la Policía de Corrientes  Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, Sub Jefe de Policía Comisario General Walter Aceval y contó con la afectación de efectivos policiales de distintas áreas en calidad de policía adicional; tanto dentro del predio como en las inmediaciones, colaborando para ello el sistema integral de seguridad (S.I.S) 911 y personal de la Dirección de Drones mediante la utilización de elementos tecnológicos para el mejor desempeño del plan de seguridad implementado en la oportunidad.  

Durante toda la noche, respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, el evento se desarrolló normalmente, finalizando alrededor de las 04:00 horas, sin mayores inconvenientes en materia de seguridad.