Gendarmería colaboró con la distribución de donaciones para las familias damnificadas por el temporal en San Luis del Palmar

Los gendarmes desplegaron pallets con kits de limpieza y desinfección, los cuales fueron provistos por la Cruz Roja Argentina. De igual manera, el personal de la Agrupación "Corrientes" contribuyeron con donaciones para la asistencia humanitaria.
El objetivo de este accionar es que la ayuda llegue rápido y de manera eficiente.
En las últimas dos semanas del mes de diciembre (2025), diferentes lugares de la provincia de Corrientes sufrieron inundaciones a causas de las fuertes e intensas precipitaciones, provocando que numerosas familias fueran damnificadas.
Ante la difícil situación hídrica que atraviesa la provincia, los efectivos de la Fuerza coordinaron el traslado y entrega de las donaciones, provistas por la Cruz Roja Argentina en coordinación a la Agencia Federal de Emergencia que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
La comitiva, conformada por el personal de la Agrupación III “Corrientes”, utilizó camiones de la Fuerza para iniciar con el transporte rápido y eficaz de los pallets, cargados con kits de limpieza e higiene, desde el Mercado Central de Buenos Aires hasta la ciudad de Corrientes para luego llegar al Galpón de Defensa Civil. Los mismos fueron entregados a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Luis del Palmar.
Estas acciones reafirman la misión y el compromiso para la comunidad correntina de San Luis del Palmar, localidad que fue más afectada por las inundaciones, desplegando los recursos humanos y materiales para acompañar este sector más vulnerable.