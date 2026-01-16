Gendarmes incautan un arma y drogas en el micro de hinchas de futbol que viajaba a Uruguay

En un operativo efectivos del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” controlo ayer un ómnibus que trasladaba hinchas de fútbol hacía Uruguay. El procedimiento, realizado en la sección “Puerto Unzué”, permitió el secuestro de una pistola semiautomática y dosis de cocaína y marihuana.
El hecho ocurrió en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 136. Durante la inspección del transporte, los uniformados hallaron primero envoltorios de droga en el sector del baño. Este hecho determino profundizar la requisa en compartimientos del interior. Un gendarme notó una irregularidad en los tornillos del habitáculo del aire acondicionado, tenían diferentes profundidades.
Al desarmar el panel del cableado, los agentes descubrieron una pistola calibre 9mm oculta. El arma tenía el cargador colocado con 15 municiones listas para el disparo.
El Juzgado Federal de Gualeguaychú tomó intervención inmediata. Ordenó el secuestro del armamento y los estupefacientes por infracción a las Leyes 23.737 (Drogas) y 20.429 (Armas y Explosivos).