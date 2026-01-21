miércoles, 21 de enero de 2026

Goya: Cazadores furtivos atacaron a tiros a policías y terminaron presos

Esta madrugada  personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya realizaba patrullajes preventivos sobre el río Paraná, a la altura del kilómetro 905, zona Isla Malabrigo, cuando al intentar identificar una embarcación fueron atacados con disparos de arma de fuego. Los ocupantes intentaron huir y agredieron al personal con un machete, logrando ser reducidos tras un operativo conjunto y el uso proporcional de la fuerza.

En el procedimiento fueron aprehendidos dos ciudadanos oriundos de la provincia de Santa Fe, secuestrándose la embarcación, armas y hasta cocaína en un trozo importante se unos 40 gs y elementos utilizados para la caza furtiva. Más tarde, continuando con los controles en el kilómetro 723, sector Punta Arena, se interceptó otra embarcación con tres ocupantes, quienes transportaban un arma larga, un carpincho faenado, pescados, redes, machetes y cuchillos.

Por disposición del Fiscal Rural de Goya se iniciaron actuaciones de oficio por tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Fauna Silvestre, portación ilegal de arma y otras infracciones, con secuestro de todos los elementos y personas identificadas supeditadas a la causa.