Goya: Cazadores furtivos atacaron a tiros a policías y terminaron presos

En el procedimiento fueron aprehendidos dos ciudadanos oriundos de la provincia de Santa Fe, secuestrándose la embarcación, armas y hasta cocaína en un trozo importante se unos 40 gs y elementos utilizados para la caza furtiva. Más tarde, continuando con los controles en el kilómetro 723, sector Punta Arena, se interceptó otra embarcación con tres ocupantes, quienes transportaban un arma larga, un carpincho faenado, pescados, redes, machetes y cuchillos.
Por disposición del Fiscal Rural de Goya se iniciaron actuaciones de oficio por tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Fauna Silvestre, portación ilegal de arma y otras infracciones, con secuestro de todos los elementos y personas identificadas supeditadas a la causa.