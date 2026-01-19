Goya: Un joven murió tras el despiste de su automóvil

En la madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Cuarta de Goya tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N°12 y calle Piragin, se registró un siniestro vial, donde el conductor de un automóvil perdió el control del mismo, lo que produjo su despiste. En consecuencia, salió despedido del móvil e impactado contra un muro perimetral.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 03:00 horas y tuvo como protagonista a un automóvil -marca Volkswagen, modelo Bora- conducido por un joven de apellido Gonzales -26 años de edad-, quien a raíz del siniestro habría fallecido en el lugar tras salir despedido del rodado e impactar contra un muro perimetral.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno.