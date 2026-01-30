Gran depliegue policial en la segunda noche de Corsos Barriales

102 DEMORADOS
El mismo se desplego desde las 21.00hs., de ayer, durante el tramo de la Avenida J.R Fernández, desde Rio chico hasta calle Pedro Esnaola, finalizando cerca de las 03.00hs., sin novedades de trascendencia en materia de seguridad.
Como resultado de los diversos procedimientos procedieron a la demora de un total de 102 personas, entre mayores y menores de edad, por estar promoviendo desordenes, o bajo la ingesta de alcohol y otras circunstancias, quienes fueron retirados de la zona preventivamente.
Los demorados, fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde tras los trámites de rigor y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.