Grupos Especiales de la Policía de Corrientes refuerzan la seguridad en Paso de los Libres

De estas tareas de prevención participaron los
integrantes del Grupo Táctico Operacional de Paso de los Libres, Unidad
Especial de Seguridad Rural y Ecológica y División Infantería de la Ciudad Capital, quienes debido a su grado de
capacitación y entrenamiento fueron recorriendo lugares inhóspitos ingresando
en terrenos de difícil acceso, con intenciones de controlar los caminos
vecinales, rurales, y costeros para evitar el abigeato y otros delitos.
Por lo que se continuarán implementando puestos
de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de
vehícul
os, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río y aledaños. Por lo que este tipo de tareas se continuaran desarrollando posteriormente.