viernes, 23 de enero de 2026

Grupos Especiales de la Policía de Corrientes refuerzan la seguridad en Paso de los Libres

En la jornada del miércoles 21-01-26, la Policía de Corrientes implementó un operativo de prevención y seguridad, en zonas de la localidad de Paso de los Libres y sus adyacencias entre ellos, Amado Bonpland, Parada Pucheta, entre otros, el cual fue llevado a cabo por parte de diversos grupos especiales de la Policía de Corrientes, además conto con la presencia del Sub Jefe de Policía Crio Gral. Tec. Walter Darío Aceval quien fue supervisando dichos operativos.

De estas tareas de prevención participaron los integrantes del Grupo Táctico Operacional de Paso de los Libres, Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y División Infantería de la Ciudad   Capital, quienes debido a su grado de capacitación y entrenamiento fueron recorriendo lugares inhóspitos ingresando en terrenos de difícil acceso, con intenciones de controlar los caminos vecinales, rurales, y costeros para evitar el abigeato y otros delitos.

Por lo que se continuarán implementando puestos de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de vehícul

os, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río y aledaños. Por lo que este tipo de tareas se continuaran desarrollando posteriormente.