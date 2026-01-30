Importante operativo de seguridad por la XVº edición de la Fiesta Laguna Limpia en Mburucuya

Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las noches del evento, basándose
en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la
alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la
seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
autoridades municipales, bomberos, Hospital, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los
diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad, se
advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha
localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un corredor sanitario,
con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin
de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un
traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.