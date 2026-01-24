sábado, 24 de enero de 2026

Importante reunión sobre seguridad y prevención en Paso de la Patria

Ayer 23-01-26, se llevo a cabo una reunión, técnico y operativo realizada en el día de la fecha, en horario diurno, en la sede municipal de la localidad de Paso de la Patria. De dicha reunión participaron el Sr. Intendente Municipal y representantes de diversas áreas de su gabinete, y por parte de la fuerza de seguridad, el Director de Unidad Regional I, como así también, el segundo Jefe de la Comisaria Primera y la titular de la Comisaria Segunda, ambas dependencias situados en Paso de la Patria y Personal dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, con asiento en esta localidad y Ensenada Grande.

​Durante la jornada, se abordaron temas de suma relevancia para la seguridad pública y el ordenamiento urbano, entre los que se destacan:

​Controles de Alcoholemia: Coordinación de operativos conjuntos en puntos estratégicos para el control de conductores.

​Sistemas de Monitoreo: Evaluación y optimización del uso de cámaras de seguridad como herramienta de prevención y respuesta inmediata.

​Consumo de Alcohol en Vía Pública: Fiscalización de los horarios de expendio y consumo en espacios públicos y en locales comerciales con el fin de evitar incidentes y ruidos molestos.

​Patrullaje preventivo: Refuerzo de la presencia policial y vial en dicha jurisdicción para garantizar una cobertura integral.

