Importante reunión sobre seguridad y prevención en Paso de la Patria

Durante la jornada, se abordaron
temas de suma relevancia para la seguridad pública y el ordenamiento urbano,
entre los que se destacan:
Controles de Alcoholemia:
Coordinación de operativos conjuntos en puntos estratégicos para el control de
conductores.
Sistemas de Monitoreo:
Evaluación y optimización del uso de cámaras de seguridad como herramienta de
prevención y respuesta inmediata.
Consumo de Alcohol en Vía
Pública: Fiscalización de los horarios de expendio y consumo en espacios
públicos y en locales comerciales con el fin de evitar incidentes y ruidos
molestos.
Patrullaje preventivo: Refuerzo
de la presencia policial y vial en dicha jurisdicción para garantizar una
cobertura integral.
Lo que se eleva para su superior conocimiento y demás efectos que correspondan.