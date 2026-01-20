Intenso despliegue de la Policía de Corrientes en la Fiesta Nacional del Chamamé

El servicio, dio inicio a las 20.00 horas y ha finalizado cerca de las 05.00 horas, contando con la afectación de efectivos policiales de distintas áreas en calidad de policía adicional; tanto dentro del predio como en las inmediaciones, colaborando para ello el sistema integral de seguridad (S.I.S) 911 y personal de la Dirección de Drones mediante la utilización de elementos tecnológicos para el mejor desempeño del plan de seguridad implementado en la oportunidad.
El mismo conto con la supervisión del Jefe y Subjefe de policía, quienes fueron dando las directivas correspondientes, durante toda la noche, respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, el evento se desarrolló normalmente, finalizando, sin mayores inconvenientes en materia de seguridad.