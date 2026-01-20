martes, 20 de enero de 2026

Intenso despliegue de la Policía de Corrientes en la Fiesta Nacional del Chamamé

En el Marco del dispositivo especial de seguridad diagramado y dispuesto desde el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaria de Seguridad y Jefatura de la Policía Corrientes con motivo de la realización de la "35º Fiesta Nacional del Chámame, 21º del Mercosur y 5º Celebración Mundial”, e implementado en la cuarta noche, que fue de una gran convocatoria estimada en más de 15.000 personas, y ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de seguridad.

El servicio, dio inicio a las 20.00 horas y ha finalizado cerca de las 05.00 horas, contando con la afectación de efectivos policiales de distintas áreas en calidad de policía adicional; tanto dentro del predio como en las inmediaciones, colaborando para ello el sistema integral de seguridad (S.I.S) 911 y personal de la Dirección de Drones mediante la utilización de elementos tecnológicos para el mejor desempeño del plan de seguridad implementado en la oportunidad.  

El mismo conto con la supervisión del Jefe y Subjefe de policía, quienes fueron dando las directivas correspondientes, durante toda la noche, respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, el evento se desarrolló normalmente, finalizando, sin mayores inconvenientes en materia de seguridad.