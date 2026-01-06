martes, 6 de enero de 2026

Comenzó el operativo policial por la festividad en Honor al Gauchito Gil en Mercedes

En la tarde de hoy 06-01-26 se inició el lanzamiento del Dispositivo de Seguridad por las festividades en honor al 148° Aniversario del fallecimiento del Santo Popular Antonio Cruz Mamerto Gil Núñez (Gaucho Gil), donde efectivos dependientes de distintas áreas dieron inicio al Plan de Seguridad.

Alrededor de las 18:00 horas, sobre Ruta Nacional N.º 123 a la altura del km. 101, frente al predio del Gauchito Gil, se realizó una formación especial con gran parte del personal policial afectado al servicio, contando con la presencia del Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, el Director General de Coordinación e Interior Crio. Gral. Gauna Héctor Daniel, el Director del Seguridad Vial Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, el Director de la Unidad Regional IIIº Crio. Mayor Lima Juan Ramon y demás autoridades presentes.

Posteriormente y culminada la presentación, se instalaron los puestos fijos y móviles en distintos sectores y lugares estratégicos ya dispuestos con anterioridad, en el plan operacional oportunamente informado y publicado a través de la gacetilla policial emitida por el Departamento de Relaciones Institucionales. Cabe resaltar, que este Plan de Seguridad, se implementó antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas.