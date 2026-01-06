Comenzó el operativo policial por la festividad en Honor al Gauchito Gil en Mercedes

Alrededor de las 18:00
horas, sobre Ruta Nacional N.º 123 a la altura del km. 101, frente al predio
del Gauchito Gil, se realizó una formación especial con gran parte del personal
policial afectado al servicio, contando con la presencia del Subjefe de Policía
Crio. Gral. Walter Dario Aceval, el Director General de Coordinación e Interior
Crio. Gral. Gauna Héctor Daniel, el Director del Seguridad Vial Crio. Gral.
Eduardo Felipe Dip, el Director de la Unidad Regional IIIº Crio. Mayor Lima
Juan Ramon y demás autoridades presentes.
Posteriormente y culminada la presentación, se instalaron los puestos fijos y móviles en distintos sectores y lugares estratégicos ya dispuestos con anterioridad, en el plan operacional oportunamente informado y publicado a través de la gacetilla policial emitida por el Departamento de Relaciones Institucionales. Cabe resaltar, que este Plan de Seguridad, se implementó antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas.