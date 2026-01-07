Intensos controles de Seguridad Vial en Rutas y accesos a Corrientes

Estos
dispositivos preventivos se desarrollan en el marco de lo establecido por la
Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su modificatoria Nº 26.363, la Ley
Provincial Nº 5307, el Decreto Ley Nº 151 (uso obligatorio de luces bajas), el
Código de Faltas de la Provincia – Decreto Ley Nº 124, y demás normativa
vigente, teniendo como objetivo principal prevenir siniestros viales y
preservar la vida y la seguridad de toda la población.
En
los controles se verificará:
•documentación
obligatoria del vehículo y del conductor.
•condiciones
de transitabilidad de los rodados.
•uso
de cinturón de seguridad.
•transporte
adecuado de niños.
•utilización
de cascos en motociclistas.
•cumplimiento
de límites de velocidad.
•prohibición
de conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Asimismo,
la Policía de Corrientes recomienda extremar las medidas de precaución,
respetar las normas de tránsito, evitar el uso del teléfono celular durante la
conducción, mantener la distancia reglamentaria entre vehículos, descansar ante
signos de fatiga y circular siempre con luces bajas encendidas.
Se
recuerda también a la ciudadanía la importancia de portar toda la documentación
obligatoria, entre ellas: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo,
seguro obligatorio y revisión técnica correspondiente.
Finalmente,
se apela a la concientización y responsabilidad de conductores y peatones,
destacando que la seguridad vial es una tarea compartida. La Policía de
Corrientes continuará intensificando estos controles preventivos en todo el
territorio provincial.