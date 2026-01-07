miércoles, 7 de enero de 2026

Intensos controles de Seguridad Vial en Rutas y accesos a Corrientes

La Policía de la Provincia de Corrientes informa a la comunidad que, ante el incremento del flujo vehicular propio de las fiestas de fin de año y del período vacacional, desde el Ministerio de Seguridad, juntamente con la subsecretaria de Seguridad vial, a través de la Dirección General de Seguridad vial, se están intensificando los operativos de control y prevención de seguridad vial en rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales, como así también en accesos y egresos a zonas urbanas.

Estos dispositivos preventivos se desarrollan en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su modificatoria Nº 26.363, la Ley Provincial Nº 5307, el Decreto Ley Nº 151 (uso obligatorio de luces bajas), el Código de Faltas de la Provincia – Decreto Ley Nº 124, y demás normativa vigente, teniendo como objetivo principal prevenir siniestros viales y preservar la vida y la seguridad de toda la población.

En los controles se verificará:

•documentación obligatoria del vehículo y del conductor.

•condiciones de transitabilidad de los rodados.

•uso de cinturón de seguridad.

•transporte adecuado de niños.

•utilización de cascos en motociclistas.

•cumplimiento de límites de velocidad.

•prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Asimismo, la Policía de Corrientes recomienda extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito, evitar el uso del teléfono celular durante la conducción, mantener la distancia reglamentaria entre vehículos, descansar ante signos de fatiga y circular siempre con luces bajas encendidas.

Se recuerda también a la ciudadanía la importancia de portar toda la documentación obligatoria, entre ellas: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro obligatorio y revisión técnica correspondiente.

Finalmente, se apela a la concientización y responsabilidad de conductores y peatones, destacando que la seguridad vial es una tarea compartida. La Policía de Corrientes continuará intensificando estos controles preventivos en todo el territorio provincial.