miércoles, 21 de enero de 2026

Intensos operativos de seguridad y prevención en Santo Tomé

En la jornada de ayer 20-01-26, se implementó de un operativo de prevención y seguridad, en zonas de Santo Tome y sus adyacencias a las costas del Rio Uruguay por parte de diversos grupos especiales de la policía de Corrientes el cual además conto con la presencia del Sub Jefe de policía Crio Gral. Tec. Walter Darío Aceval quien fue supervisando dichas tareas.

De estas tareas de prevención participaron los integrantes de la Policía de Alto Riesgo de la localidad de Alvear, junto con el Grupo Táctico Operacional de nuestra capital y de las localidades de Santo Tome, y de Paso de los Libres.

Quienes debido a su grado de capacitación y entrenamiento fueron recorriendo lugares inhóspitos ingresando en terrenos de difícil acceso, con intenciones de controlar los caminos vecinales, rurales, y costeros al Rio Uruguay, con patrullajes preventivos para evitar el abigeato y otros delitos.

Por lo que se implementaran puestos de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de vehículos, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río y aledaños. Por lo que este tipo de tareas se continuaran desarrollando posteriormente.