Intensos operativos de seguridad y prevención en Santo Tomé

De estas tareas de prevención participaron los
integrantes de la Policía de Alto Riesgo de la localidad de Alvear, junto con
el Grupo Táctico Operacional de nuestra capital y de las localidades de Santo
Tome, y de Paso de los Libres.
Quienes debido a su grado de capacitación y
entrenamiento fueron recorriendo lugares inhóspitos ingresando en terrenos de
difícil acceso, con intenciones de controlar los caminos vecinales, rurales, y
costeros al Rio Uruguay, con patrullajes preventivos para evitar el abigeato y
otros delitos.
Por lo que se implementaran puestos de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de vehículos, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río y aledaños. Por lo que este tipo de tareas se continuaran desarrollando posteriormente.