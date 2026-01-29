Intensos operativos de seguridad y prevención en Paso de la Patria

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional Uno - San Luis del Palmar, personal de la Comisaria Primera y Segunda de Paso de la Patria en colaboración con el Grupo Táctico de Operaciones, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada Localidad.
Dichos operativos, se acentuado de manera
rutinaria con el fin de brindar seguridad al pueblo y a los turistas,
oportunidades en que identifican a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, además, se realizan controles de diferentes vehículos que
transitaban por la zona.
Las personas demoradas y las motocicletas, son
trasladadas remitidas a dichas dependencias donde se continúan con las
diligencias de rigor.