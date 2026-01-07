miércoles, 7 de enero de 2026

Intensos operativos en Mocoretá, Juan Pujol y Monte Caseros: Hay varios demorados

La Policía de Corrientes se encuentra en plena ejecución del plan integral de seguridad y prevención que abarca la ciudad de Mocoretá y las localidades de Juan Pujol y Monte Caseros, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y garantizar el orden público en toda la región, en ese marco, identificaron un gran número de personas, siendo demorados algunos de ellos y secuestraron motocicletas.

El dispositivo se lleva adelante de manera coordinada por personal de las Comisarías Primera y Segunda de Mocoretá, el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de Paso de los Libres, G.T.O. de Colonia San Francisco, Seguridad Vial, P.R.I.A.R. de Mocoretá y efectivos de la jurisdicción de Juan Pujol y Monte Caseros, contando además con la colaboración de Tránsito municipal de Mocoretá.

En el marco de dicho plan, se desarrollan operativos de contralor sobre rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades, zonas rurales y sectores estratégicos urbanos, realizándose controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos. El dispositivo continuará durante los días venideros, con marcada presencia policial.

Los mismos arrojaron como resultado el secuestro de motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, además identificaron un gran número de personas, siendo demorado algunas de ellas.

El plan se encuentra en plena vigencia y ya registra resultados óptimos en materia de prevención, fortaleciendo la seguridad vial, y desalentando las conductas ilícitas.