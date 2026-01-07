Intensos operativos en Mocoretá, Juan Pujol y Monte Caseros: Hay varios demorados

El dispositivo se lleva adelante de manera
coordinada por personal de las Comisarías Primera y Segunda de Mocoretá, el
Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de Paso de los Libres, G.T.O. de Colonia San
Francisco, Seguridad Vial, P.R.I.A.R. de Mocoretá y efectivos de la
jurisdicción de Juan Pujol y Monte Caseros, contando además con la colaboración
de Tránsito municipal de Mocoretá.
En el marco de dicho plan, se desarrollan operativos
de contralor sobre rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades,
zonas rurales y sectores estratégicos urbanos, realizándose controles
vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos. El
dispositivo continuará durante los días venideros, con marcada presencia
policial.
Los mismos arrojaron como resultado el secuestro de
motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, además identificaron un gran
número de personas, siendo demorado algunas de ellas.
El plan se encuentra en plena vigencia y ya registra
resultados óptimos en materia de prevención, fortaleciendo la seguridad vial, y
desalentando las conductas ilícitas.