jueves, 15 de enero de 2026

Itatí: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran plantas de marihuana

En horas de la mañana de hoy 15-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoraron a un hombre y secuestraron plantas de marihuana.

Los distintos trabajos investigativos desplegados en relación a un legajo judicial, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la división GTO de San Luis del Palmar, en un domicilio ubicado en calle Castor de León S/N – Itatí, lugar donde si bien no hallaron elementos de interés en la presente causa, visualizaron 6 plantas presumiblemente de marihuana, ante lo cual, solicitaron la presencia de personal de la Dirección Gral. de Drogas Peligrosas y Crimen organizado – Ensenada Grande.

En ese marco, una vez en el lugar y tras realizar el correspondiente test, arrojo positivo para plantas de marihuana, procediendo a la demora de un hombre –mayor de edad-.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.