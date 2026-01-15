Itatí: Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran plantas de marihuana

Los distintos trabajos investigativos
desplegados en relación a un legajo judicial, llevó a los efectivos a
diligenciar una orden de allanamiento para lo cual contaron con la valiosa
colaboración de personal de la división GTO de San Luis del Palmar, en un
domicilio ubicado en calle Castor de León S/N – Itatí, lugar donde si bien no
hallaron elementos de interés en la presente causa, visualizaron 6 plantas
presumiblemente de marihuana, ante lo cual, solicitaron la presencia de
personal de la Dirección Gral. de Drogas Peligrosas y Crimen organizado –
Ensenada Grande.
En ese marco, una vez en el lugar y tras
realizar el correspondiente test, arrojo positivo para plantas de marihuana,
procediendo a la demora de un hombre –mayor de edad-.
El demorado junto a lo secuestrado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados
a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.