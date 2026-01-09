viernes, 9 de enero de 2026

Itatí: Tras dos allanamientos, la Policía secuestró armas de fuego y cartuchos

En horas de la mañana de ayer 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí y Comisaría distrito segunda de Paso de la Patria, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido en Paso de la Patria, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos en la localidad de Itatí, hallaron y secuestraron armas de fuego y cartuchos varios.

Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar dos órdenes de allanamientos en la localidad de Itatí, para lo cual contaron con la colaboración de personal de la Unidad regional N°1 y de la división GTO de San Luis del Palmar.

En ese marco, si bien no hallaron elementos de interés en la causa que se investiga, procedieron al secuestro de una escopeta calibre 16 –choke-, escopeta calibre 16 sin marca, cartuchos varios de diferentes calibres y un revólver calibre 44, ante lo cual se inició otra causa en paralelo por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.