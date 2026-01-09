Itatí: Tras dos allanamientos, la Policía secuestró armas de fuego y cartuchos

Los distintos trabajos investigativos desplegados de
manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar dos órdenes
de allanamientos en la localidad de Itatí, para lo cual contaron con la
colaboración de personal de la Unidad regional N°1 y de la división GTO de San
Luis del Palmar.
En ese marco, si bien no hallaron elementos de
interés en la causa que se investiga, procedieron al secuestro de una escopeta
calibre 16 –choke-, escopeta calibre 16 sin marca, cartuchos varios de
diferentes calibres y un revólver calibre 44, ante lo cual se inició otra causa
en paralelo por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego.
Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.