Ituzaingó: La Policía puso al resguardo un animal vacuno que estaba suelto en la vía pública

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, realizando sus labores especificas en prevención sobre Ruta Nacional Nº12 a la altura del kilómetro 1.254, observaron y resguardaron a un animal vacuno suelto en la vía pública.
El procedimiento fue realizado con la ayuda de
los vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia de una vaquillona
suelta y ante el riesgo que representa que se encuentra deambulando,
procedieron a su resguardo preventivo y traslado a la citada unidad.
Posteriormente y continuando con las diligencias correspondientes, un hombre mayor de edad, acredito la propiedad del animal y procedió a su retiro, no obstante, se le realizaron las infracciones al respecto por el estado en que fue encontrado.