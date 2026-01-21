La Cruz: Avanzan las pericias veterinarias, claves en la megacausa por abigeato

Las tareas periciales estuvieron
a cargo del Comisario Médico Veterinario Federico Lottero, el Oficial
Subayudante Víctor Isnardo, el Suboficial Mayor Carlos Gómez, el Sargento
Primero Ricardo Rolón, el Sargento Primero Juan Pared y el Cabo Armando Sempolis
del PRI de Mercedes, junto al Perito Veterinario Crio. Inspector Manolo Galván,
acompañado por el Oficial Auxiliar Báez, la Sargento Primero Taylor, la
Sargento Primero Alegre y el Sargento Primero Corrales del PRI de Santo Tomé.
La experiencia en reconocimiento,
análisis de marcas y contramarcas permitió confirmar el delito de abigeato
agravado, identificar a los propietarios originales y verificar más de 250
animales recuperados en distintos allanamientos, los cuales actualmente están
siendo restituidos a sus legítimos dueños por disposición de la Justicia
interviniente.