miércoles, 21 de enero de 2026

La Cruz: Avanzan las pericias veterinarias, claves en la megacausa por abigeato

En el marco de la mega causa por abigeato que se investiga en La Cruz, la Policía de Corrientes continúa con un trabajo coordinado entre la Policía Rural y Ecológica y la Comisaría local, sumándose en esta etapa la labor determinante de los peritos veterinarios de la fuerza.

Las tareas periciales estuvieron a cargo del Comisario Médico Veterinario Federico Lottero, el Oficial Subayudante Víctor Isnardo, el Suboficial Mayor Carlos Gómez, el Sargento Primero Ricardo Rolón, el Sargento Primero Juan Pared y el Cabo Armando Sempolis del PRI de Mercedes, junto al Perito Veterinario Crio. Inspector Manolo Galván, acompañado por el Oficial Auxiliar Báez, la Sargento Primero Taylor, la Sargento Primero Alegre y el Sargento Primero Corrales del PRI de Santo Tomé.

La experiencia en reconocimiento, análisis de marcas y contramarcas permitió confirmar el delito de abigeato agravado, identificar a los propietarios originales y verificar más de 250 animales recuperados en distintos allanamientos, los cuales actualmente están siendo restituidos a sus legítimos dueños por disposición de la Justicia interviniente.