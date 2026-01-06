martes, 6 de enero de 2026

La Cruz: La Policía evitó la faena de un ternero robado

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz, tras un rápido despliegue, lograron evitar la faena de un ternero y recuperar el mismo. Por el hecho, un hombre se encuentra a disposición de la justicia.  

El procedimiento se concretó en inmediaciones de la citada localidad, cuando los efectivos fueron alertados de la sustracción de un ternero, por lo que, realizaron rastrillajes y tras un rápido accionar, lograron localizar al mismo en un campo aledaño y además, identificar al presunto autor del hecho, quien quedo a disposición de la justicia.

Con la intervención de la unidad fiscal en turno, el animal recuperado fue trasladado a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.