La Cruz: Tercer detenido en la mega causa por abigeato

El procedimiento se realizó en el establecimiento “La Cruceña”, ubicado en el paraje Stingana, propiedad de Leiva Wesfalio Viane, con intervención del PRIAR La Cruz, PRIAR Corrientes Capital, Comisaría de La Cruz y la colaboración de los grupos especiales GTOE y GRIM de Paso de los Libres.
Como resultado, se procedió al secuestro de 37 animales vacunos y a la detención del cuidador del lugar, Leiva Wesfalio Yoel, de 32 añoa con domicilio en Agapito Sosa, Guaviraví, Corrientes, todo ello por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Di Tomasso.
Este es un paso importantísimo en la investigación debido a que se están detectando los roles que cumplían los integrantes de esta banda que está siendo desarticulada pedazo a pedazo por el gran trabajo de la policía de corrientes.