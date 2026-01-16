La Cruz: Tras dos allanamientos secuestraron un camión que era utilizado para transportar carne clandestina

En la jornada de ayer 15-01-26, en trabajo conjunto y coordinado, siguiendo la línea investigativa, efectivos policiales de la Comisaría de distrito La Cruz, Unidad especial de seguridad rural y ecológica de la Cruz, División GTO, y División Investigaciones de la Unidad regional N°IV Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron un camión con el que presuntamente trasladaban carne clandestina.
El procedimiento se enmarca en
los diferentes trabajos de investigación que se dieron inicio desde días atrás,
en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, en este
sentido, se diligenciaron dos órdenes de allanamientos, en el Paraje Isoqui,
logrando en uno de ellos, el secuestro de un camión con cabina –marca Foton
aumark- en el cual se presume que trasladaban carne clandestina. Cabe señalar,
que, por el caso, desde días atrás se encuentra aprehendido el propietario del
rodado.
Lo secuestrado fue trasladado a
la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.