La Policía aprehendió a un hombre que infringía una medida judicial

En la tarde de ayer 05-01-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, realizando sus labores específicas, aprehendieron a un hombre que incumplía una medida judicial vigente.
El procedimiento se concretó alrededor de las
18:30 horas, cuando los citados efectivos encontrándose realizando sus labores
específicas divisaron e identificaron a un hombre – mayor de edad- quien,
conforme a las primeras averiguaciones, desobedecía una medida judicial, por lo
que procedieron a su aprehensión, y quedo a disposición de la unidad fiscal en
turno.
El aprehendido fue trasladado a la comisaria décimo séptima urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.