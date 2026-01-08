La Policía aprehendió a un joven y recuperó una garrafa recientemente sustraída

En la noche de ayer 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Tercera Urbana, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Nini Flores y calle Argentino Rojas aparentemente una persona desconocida en un domicilio habrían sustraído una garrafa de gas.
Por tal motivo de manera inmediata, los
mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje
en zonas aledañas divisan a un sujeto llevando una garrafa de gas por lo que al
notar la presencia policial abandona el elemento y emprende su huida hacia una
zona escampada, y en colaboración al personal perteneciente del GRIM V se logro
la aprehensión de esta persona, tratándose de un joven de 22 años, además del
secuestro preventivo de dicho elemento.
Al respecto, el aprehendido junto a lo
secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la
citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias
correspondientes.