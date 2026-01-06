La Policía de Corrientes pone en marcha un operativo especial de seguridad por las Fiestas en Honor al Gachito Gil en Mercedes

También, se considerará como parte del presente
servicio de seguridad, el “Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026”
diseñado al efecto, con el respaldo de Personal Policial de la Dirección
General de Seguridad Vial y demás Dependencias Policiales afectadas, que
redundará en la seguridad vial de aquellas personas que se trasladen para
participar del presente evento.
El presente servicio de seguridad se desplegará
desde las 18:00 horas, del 06/01/26, hasta las 23:59 horas del día 08/01/26,
tras los cual las distintas Comisarías jurisdiccionales, continuaran con las
labores de prevención.
Asimismo, para la ejecución de este Plan de
servicio, se realizará las coordinaciones pertinentes con las demás
Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y
otras Instituciones involucradas (Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad
Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes,
Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades, Salud Pública,
entre otras.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL-CURUZU
CUATIA
-ABSOLUTA PROHIBICIÓN
de estacionamiento de vehículo de todo tipo sobre la banquina en el tramo de 6
km sobre la Ruta Nacional 123, desde el control Caminero Nro. 3 hasta la
intersección con la Ruta 119
CORTES Y DESVIOS PREVISTOS
• Se
requiere realizar CORTE TOTAL de tráfico vehicular en dos oportunidades:
a) El día 07-ENE-2026 desde las 23:30 hs.
hasta las 00:30 del 08-ENE-2026, en R. N. 123 desde Control Caminero N°3 hasta
la intersección con R. N. 119, es en se momento que todos los feligreses se
sitúan frente al santuario para recibir el “Día del Gaucho” y ocupan toda la
cinta asfáltica.
b) El día 08-ENE-2026 desde las 06:30 hasta
las 09:30 aprox. El corte se deberá establecer desde R. N. 123 y Av. Pellegrini hasta Control
Caminero N°3, debido a la tradicional cabalgata con la cruz de las Catumbas que
realizan los jinetes de las diferentes agrupaciones tradicionalistas.
Se sugerirá a los conductores de vehículos que no
van al Santuario, las siguientes vías alternativas de circulación:
✓ Ruta Nacional 119 y Ruta Provincial 24, los vehículos que se dirigen
Noroeste, que se dirijan por Ruta Provincial 24 y de allí por Ruta Nacional
12.
✓ Ruta Nacional 119 y Provincial N°126, los vehículos que se dirigen
Nordeste, que continúen por Ruta Provincial N°126 y de allí por Ruta Nacional
14.
✓ Rotonda 9 de Julio, Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional Nº123, que continúen los vehículos que van al Sur
del País por Ruta Nacional N°12, hasta su Intersección con Ruta
Provincial N°24, y de ahí por la Ruta 24, incorporarse a la Ruta Nacional N°119, o como
alternativa, seguir por la Ruta Nacional N°12, hasta Zarate, si
van a Buenos Aires.
Otras rutas alternativas:
✓ Dejando la Ruta Nacional 123 en cercanías de Felipe Yofre,
empalmando con Ruta Provincial 135, luego RP29; RP 134; RP85, RP40 y finalmente
123 nuevamente, siendo alternativa de desvío de la congestión tránsito, teniendo
acceso y salida en Ruta Nacional 123 y Ruta Provincial 40.
Igualmente, el
Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, informaran
a los usuarios, respecto de la existencia del evento, para que adopten las
medidas de seguridad adecuada.
Por ello, se
solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, que tomen
las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular,
teniendo en cuenta que las personas que participan y que estén circulando por
las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de
seguridad y las indicaciones de las autoridades, quienes se hallan velando por
el mantenimiento del orden y la seguridad pública.
CONSEJO SOBRE LA SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas,
deberán circular con: prudencia, respetando las normas de tránsito, las
indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos
puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la
persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).
- Los rodados
deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio
del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
- No exceder las
velocidades permitidas.
- Uso obligatorio de
las luces bajas en forma permanente.
- Respetar las
señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).
- A los
motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes,
el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.
- Los menores de
diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de
seguridad colocados,
- Los bebés deberán
viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación
vigente.