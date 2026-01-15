jueves, 15 de enero de 2026

La Policía de Corrientes pone en marcha un gran operativo de seguridad para la 35° Fiesta Nacional del Chamamé

Con motivo de llevarse a cabo la “XXXVº FIESTA NACIONAL DEL CHAMAME Y XXIº FIESTA DEL CHAMAME DEL MERCOSUR Y V Celebración Mundial”, desde el día 16 al 25 de Enero de 2026 en el Anfiteatro “Mario del Transito Cocomarola” de esta ciudad; la Policía de Corrientes ha diagramado un dispositivo especial de seguridad, para que el evento se desarrolle normalmente durante las 10 noches de su realización, brindando seguridad y resguardando el orden público. 

Para ello, en la zona se implementará medidas respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, disponiéndose la afectación de un total de 116 efectivos policiales-por noche-; pertenecientes a distintas dependencias, que estarán distribuidos en puntos estratégicos y cumplirán funciones de seguridad desde las 20 horas hasta la finalización de cada jornada del festival.

Además, se realizará un monitoreo aéreo mediante el uso de drones de seguridad, operados por personal capacitado, y el Sistema Integral de Seguridad 911 estará activo para garantizar un control integral del evento y sus alrededores.

El personal involucrado proviene de distintas áreas de la Policía de Corrientes, especialmente de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.

RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO

Para disfrutar del evento se les pide a los asistentes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Prohibido el ingreso de pirotecnia.

-No se permite el ingreso de objetos peligrosos, como botellas de vidrio, hierros o elementos punzantes.

-En caso de emergencia, se dispondrá de un corredor sanitario para trasladar rápidamente a las personas a centros asistenciales.

-Un servicio especial de patrullaje cubrirá las inmediaciones del Anfiteatro para prevenir ilícitos o alteraciones del orden.

-Si necesita ayuda, diríjase a un efectivo policial cercano.