La Policía de Corrientes pone en marcha un gran operativo de seguridad para la 35° Fiesta Nacional del Chamamé

Para ello, en la zona se implementará medidas respecto a la seguridad interna, externa y perimetral, disponiéndose la afectación de un total de 116 efectivos policiales-por noche-; pertenecientes a distintas dependencias, que estarán distribuidos en puntos estratégicos y cumplirán funciones de seguridad desde las 20 horas hasta la finalización de cada jornada del festival.
Además, se realizará un monitoreo aéreo mediante el uso de drones de seguridad, operados por personal capacitado, y el Sistema Integral de Seguridad 911 estará activo para garantizar un control integral del evento y sus alrededores.
El personal involucrado proviene de distintas áreas de la Policía de Corrientes, especialmente de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.
RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO
Para disfrutar del evento se les pide a los asistentes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-Prohibido el ingreso de pirotecnia.
-No se permite el ingreso de objetos peligrosos, como botellas de vidrio, hierros o elementos punzantes.
-En caso de emergencia, se dispondrá de un corredor sanitario para trasladar rápidamente a las personas a centros asistenciales.
-Un servicio especial de patrullaje cubrirá las inmediaciones del Anfiteatro para prevenir ilícitos o alteraciones del orden.
-Si necesita ayuda, diríjase a un efectivo policial cercano.