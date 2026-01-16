La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As.

En la jornada de ayer 15-01-25,
efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana con la colaboración de sus
pares de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos,
hallaron y secuestraron en la vía pública, un vehículo automotor – marca
Peugeot 208- el cual presentaba anormalidades en la chapa patente y tras las
primeras averiguaciones, registró poseer pedido de secuestro por parte de las
autoridades de la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se concretó
cerca de las 13:30 horas, en la intersección de las Avenidas Patagonia y La
Paz, donde los citados efectivos habrían divisado el rodado estacionado en la
vía publica, observando a simple vista anomalías en la confección de la chapa
patente, además de no coincidir en las numeraciones alfanuméricas de chasis y
de grabado en los cristales.
Ante tal circunstancia, se realizaron las
correspondientes averiguaciones en la base de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, el cual arrojó como
resultado; haber sido denunciado como sustraído en La Matanza, provincia de
Buenos Aires, siendo secuestrado preventivamente bajo las formalidades legales.
Con la intervención de la Unidad
Fiscal en turno, el rodado secuestrado fue trasladado a la citada dirección,
donde se continuaron con los tramites de rigor.