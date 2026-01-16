viernes, 16 de enero de 2026

La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As.

En la jornada de ayer 15-01-25, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana con la colaboración de sus pares de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, hallaron y secuestraron en la vía pública, un vehículo automotor – marca Peugeot 208- el cual presentaba anormalidades en la chapa patente y tras las primeras averiguaciones, registró poseer pedido de secuestro por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó cerca de las 13:30 horas, en la intersección de las Avenidas Patagonia y La Paz, donde los citados efectivos habrían divisado el rodado estacionado en la vía publica, observando a simple vista anomalías en la confección de la chapa patente, además de no coincidir en las numeraciones alfanuméricas de chasis y de grabado en los cristales.

 Ante tal circunstancia, se realizaron las correspondientes averiguaciones en la base de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, el cual arrojó como resultado; haber sido denunciado como sustraído en La Matanza, provincia de Buenos Aires, siendo secuestrado preventivamente bajo las formalidades legales.

Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, el rodado secuestrado fue trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.