La Policía demoró a un hombre que protagonizó una riña

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la tarde de ayer 20-01-26, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que sobre Avenida Maipú y calle Albarracín de esta ciudad, aparentemente estaría ocurriendo una riña.
Por tal motivo de manera
inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, es por ello una
vez allí divisan a dos sujetos en riña de los cuales uno de ellos poseía en su
poder un arma blanca, por lo que se procede a su demora y posterior
identificación, tratándose de un hombre de 40 años de edad, además del
secuestro preventivo de un machete de unos 30 cm aproximadamente de largo,
mientras que el otro sujeto se dio a la fuga, perdiéndose de vista entre los
pasillos del lugar.
Posteriormente, el demorado
junto a lo secuestrado fue trasladado hacia la comisaría séptima urbana para
continuar con los trámites de rigor.