miércoles, 21 de enero de 2026

La Policía demoró a un hombre que protagonizó una riña

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la tarde de ayer 20-01-26, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que sobre Avenida Maipú y calle Albarracín de esta ciudad, aparentemente estaría ocurriendo una riña.

Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, es por ello una vez allí divisan a dos sujetos en riña de los cuales uno de ellos poseía en su poder un arma blanca, por lo que se procede a su demora y posterior identificación, tratándose de un hombre de 40 años de edad, además del secuestro preventivo de un machete de unos 30 cm aproximadamente de largo, mientras que el otro sujeto se dio a la fuga, perdiéndose de vista entre los pasillos del lugar.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hacia la comisaría séptima urbana para continuar con los trámites de rigor.