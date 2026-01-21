La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la madrugada de ayer 20-01-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. III-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven que causaba disturbios en la vía pública aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia.
El procedimiento se concretó alrededor de las
04:30 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles Gbor. Pujol y 25 de
mayo, donde divisaron a una persona molestando a transeúntes del lugar, siendo
identificado de 24 años de edad, quien, además, poseía antecedentes policiales
por delitos contra la propiedad, siendo posteriormente demorado.
El joven fue trasladado a la comisaria
jurisdiccional correspondiente, continuándose con los tramites de rigor.