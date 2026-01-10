La Policía demoró a un sujeto que provocaba disturbios en la peatonal Junín

En horas de la tarde de ayer 09-01-26, efectivos policiales del comando de patrullas en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto que se encontraba promoviendo disturbios en la peatonal Junín, en aparente estado de ebriedad y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo concretaron los mencionados policías, cerca de las 20.00 horas, cuando verifican que en inmediaciones de peatonal Junin entre San Juan y Rioja, un sujeto se encontraba molestando a los transeúntes, por lo que proceden a su demora, tratándose de un hombre de 40 años de edad, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad y tras las primeras averiguaciones, el mismo contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.