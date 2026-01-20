La Policía intensifica operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la tarde de ayer 19-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, de las Comisarías de 1ra a 24ta, Comisaria Primera y Segunda de la Mujer y el Menor, Comisaria Riachuelo, Perichon, San Cayetano, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 18:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, siendo demoradas 10 de ellas, además, realizaron controles de
diferentes vehículos que transitaban por la zona, secuestrando preventivamente 02
motocicletas, las cuales no contaban con la documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.