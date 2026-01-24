La Policía investiga un homicidio en Bella Vista, hay un detenido

En horas de la mañana de ayer
23-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella
Vista, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, iniciaron actuaciones de
oficio tras tomar conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en una
vivienda ubicada en inmediaciones de calles Belgrano y Salta de esa ciudad.
De acuerdo a las primeras
averiguaciones, el hecho habría sido advertido alrededor de las 10:30 horas,
cuando un familiar ingresó al inmueble y encontró a un hombre de 70 años de
edad sin signos vitales, ante lo cual solicitaron presencia de personal policial,
quienes al hacerse presentes advierten indicios compatibles con un hecho de
violencia, dando intervención a las autoridades judiciales.
Ante tal circunstancia y por
directiva de la autoridad judicial en turno, el cuerpo fue trasladado al
Instituto Médico Forense para la correspondiente autopsia médico legal, si bien
en principio todo indicaría que se trataría de un supuesto suicidio, a su vez,
presentaba signos compatibles con algún acto de violencia, desconociéndose más
detalles y pormenores que rodearon al hecho.
Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas, los efectivos policiales procedieron a la demora y posterior detención de un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho, ya que en la noche habría estado en compañía de la víctima, ingiriendo algún tipo de bebidas alcohólicas, quedando alojado en una dependencia policial a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con las actuaciones de rigor que corresponden.