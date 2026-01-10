La Policía pone en marcha un gran operativo de seguridad en Paso de la Patria

Este plan de seguridad se implementará antes,
durante y después de todas las actividades previstas (pesca, ferias, bailes,
actividades recreativas y eventos varios), basándose en la distribución
estratégica del recurso humano y material, para evitar la alteración del orden
público, la comisión de delitos y garantizar la seguridad vial, actuando ante
cualquier circunstancia que amerite la intervención policial. Asimismo, se
coordinarán tareas con los organizadores de eventos, autoridades municipales y
otras fuerzas de seguridad.
Teniendo en cuenta la gran afluencia de
personas que convoca la temporada estival en Paso de la Patria, se dispondrá
personal en los distintos accesos y puntos estratégicos de la localidad,
balnearios, paradores y zonas de recreación, especialmente durante los fines de
semana y feriados, donde se desarrollarán actividades en el anfiteatro
municipal, exposiciones y presentaciones artísticas.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores, turistas y vecinos en general, extremar las medidas de seguridad, respetar las indicaciones del personal policial y normas de tránsito, a efectos de evitar accidentes e inconvenientes durante el desarrollo de las actividades.