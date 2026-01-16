La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad para la Fiesta Provincial del Mosquito en Palmar Grande

Este
Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación
de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica
del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y
la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante
cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los
eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de
actividades con los organizadores, autoridades municipales, hospital, entre
otras.
En este
sentido y teniendo en cuenta, la afluencia de personas que convoca este evento,
se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos
de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se
desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al
respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo
disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata
ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los
centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.