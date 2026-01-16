La Policía realizará un importante operativo de seguridad durante los carnavales en Ituzaingó

Este
Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación
de todas las noches de eventos, basándose en la distribución estratégica del
recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la
comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, entre otras.
En este
sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este
evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos
accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento
que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del
caso.
Al
respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo
disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata
ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los
centros asistenciales.
Por tal
motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y
fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones
del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del
personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.